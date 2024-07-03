Муфтият Дагестана не нашёл оснований для полного запрета на ношение никаба

Прежде чем вынести такое решение, Муфтият изучил тексты шариата.Глава отдела фетв Муфтията Дагестана Ахмед-Хаджи Исаев заявил, что в организации после всестороннего изучения вопроса не нашли оснований для введения в республике полного запрета на ношение никаба.