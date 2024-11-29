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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок IBU. Вайдель, Шнайдер, Визенсартер, Эрдал, Скуган, Бене, Боте, Хло Шевалье выступят в спринте

Кубок IBU по биатлону-2024/25 1-й этап Идре, Швеция Женщины Спринт  Начало – 16.00 по московскому времени.

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