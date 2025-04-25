 Эксперт рассказал, как снизить жилищно-коммунальные платежи

Эксперт рассказал, как снизить жилищно-коммунальные платежиРоссияне могут меньше платить за ЖКУ, если оформят льготу или субсидию, установят счетчики либо сделают перерасчет, рассказал агентству «Прайм» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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