Красный Крест принял более 5 тысяч заявок на поиск пропавших курян

Количество принятых Российским Красным Крестом заявок на поиск жителей Курской области, связь с которыми была потеряна после вторжения ВСУ в регион, превысило 5 тысяч, сообщает РБК со ссылкой на специалиста по восстановлению семейных связей областного отделения РКК Анжелику Руденко.