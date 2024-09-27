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Красный Крест принял более 5 тысяч заявок на поиск пропавших курян

Красный Крест принял более 5 тысяч заявок на поиск пропавших курян

Количество принятых Российским Красным Крестом заявок на поиск жителей Курской области, связь с которыми была потеряна после вторжения ВСУ в регион, превысило 5 тысяч, сообщает РБК со ссылкой на специалиста по восстановлению семейных связей областного отделения РКК Анжелику Руденко.

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