Красный Крест принял более 5 тысяч заявок на поиск пропавших курян

Количество принятых Российским Красным Крестом заявок на поиск жителей Курской области, связь с которыми была потеряна после вторжения ВСУ в регион, превысило 5 тысяч, сообщает РБК со ссылкой на специалиста по восстановлению семейных связей областного отделения РКК Анжелику Руденко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии