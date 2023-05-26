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Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена

Трое военных Росгвардии вернулись из украинского плена

Три бойца Росгвардии были освобождены из украинского плена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ», – сказано в заявлении.

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