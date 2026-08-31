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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» за 37,5 млн евро покупает защитника Гела Дуэ из «Страсбура»

Правый защитник « Страсбура » Гела Дуэ переходит в « Байер ». Немецкий клуб договорился о приобретении 23-летнего футболиста за 37,5 миллиона евро с учетом бонусов.

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