Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Наталья Зверева
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    Силовикам запрещено трогать мигрантов, что бы те ни сделали. Вон, даже суды что вытворяют, отпуская мигрантов, и это ...Мигранты протопта...
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Минюст признал правозащитника из «Мемориала» и главу «Викимедиа.ру» иноагентами

Минюст признал правозащитника из «Мемориала» и главу «Викимедиа.ру» иноагентами

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