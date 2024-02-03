Минюст признал правозащитника из «Мемориала» и главу «Викимедиа.ру» иноагентами

Минюст внес в реестр иноагентов правозащитника Олега Орлова и еще пять человекПравозащитник Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом)Александр Щербак/ТАСС Минюст России впервые присудил статус иноагента за пропаганду ЛГБТ** — его получил фотограф из Великого Новгорода Михаил Чимаров.