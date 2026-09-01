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Татар-информ

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Малый и средний бизнес в России стал чаще использовать международные аккредитивы

Малый и средний бизнес в России стал чаще использовать международные аккредитивы

Российские предприниматели из сегмента малого и среднего бизнеса стали активнее применять международные аккредитивы при расчетах с зарубежными партнерами.

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