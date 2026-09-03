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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ходар о разгроме на US Open: «Один раз такое может случиться. Мы же люди»

Рафаэль Ходар прокомментировал разгром в первом круге US Open . 19-летний испанец, занимающий 13-ю строчку рейтинга, проиграл лаки-лузеру Бу Юнчаокете со счетом 2:6, 1:6, 1:6.

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