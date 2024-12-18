Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом

Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».