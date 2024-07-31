Славик ЯблочныйИз Бани - выхода нет, совсем, ага! Насиловать палестинских заключенных в израильских тюрьмах законно, говорит депутат Кнессета от Ликуда Ханох Милвидский.
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