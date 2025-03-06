Российские войска продвинулись у административной границы ЛНР

Марочко: ВС России взяли под огневой контроль позиции ВСУ на границе ЛНР Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Новолюбовки и Ивановки и взяли под огневой контроль позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у административной границы Луганской народной республики (ЛНР).
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