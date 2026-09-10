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Тульские новости

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В Туле судят родителей за истязание ребёнка

В Туле судят родителей за истязание ребёнка

На заседании сторона обвинения зачитала показания старших детей, которые сейчас находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

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