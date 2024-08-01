1 августа в Поморье ожидаются осадки и туман

Температура воздуха — от +18° до +23°.Температура воздуха — от +18° до +23°.Синоптики обещают переменную облачность и ветер северных направлений 2-7 метров в секунду, Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможна гроза, ночью и утром туман.