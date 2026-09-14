Вице-премьер Италии Сальвини выступил за возобновление закупок российского газа после окончания конфликта на Украине

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью информационному агентству Life.ru выразил мнение, что Италии следует возобновить закупки российского газа после окончания конфликта на Украине.
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