НАТО вскрыл слабые точки в обороне России. Именно прощупывание отечественной системы ПВО и было скрытой целью циничной атаки на Белгород, заметил Алексей Живов.
НАТО вскрыл слабые точки в обороне России: Названы сроки возможного вторжения
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Привет диванным экспертам. Продолжайте.
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14 час.
АндрейБорков
Хорошая статья, мне понравилась. Самое главное, что бы ее прочитали и на УкРуине и в Гей-ропе и в США. Что бы поверили, что херовая ПВО у РФ, что бы в самом деле поверили. Автор реально постарался, разоблачил таки наших генералов от МО РФ, нашу ПВО представил дырявой и никудышной. За это автору надо медаль дать с закруткой на спине и организовать дополнительную дырку в башке диаметром 9 мм. Но то, что наша ПВОО это хрень, надо подтвердить НАТвцам по всем каналам. Если они поверят, это будет весьма неплохо.
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14 час.
М
ММ
Была бы не дырявая, детей бы в Белгороде хохляцкие ракеты бы не убивали!
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5 час.
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