НАТО вскрыл слабые точки в обороне России: Названы сроки возможного вторжения

АндрейБорков

Хорошая статья, мне понравилась. Самое главное, что бы ее прочитали и на УкРуине и в Гей-ропе и в США. Что бы поверили, что херовая ПВО у РФ, что бы в самом деле поверили. Автор реально постарался, разоблачил таки наших генералов от МО РФ, нашу ПВО представил дырявой и никудышной. За это автору надо медаль дать с закруткой на спине и организовать дополнительную дырку в башке диаметром 9 мм. Но то, что наша ПВОО это хрень, надо подтвердить НАТвцам по всем каналам. Если они поверят, это будет весьма неплохо.