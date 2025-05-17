Минцифры РФ подготовило список бенефициаров по получению денег от онлайн-рекламы

Минцифры РФ подготовило список информационных ресурсов, которые, наряду с участниками реестра российских программ и баз данных, будут получателями господдержки за счет 3%-ного сбора с доходов от распространения онлайн-рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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