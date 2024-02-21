НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    убьют,всех нациков зачистят)президент будет российский))Убьют или сделают...
  • Игорь Овчаренко
    А сколько им дают комплеRтов ПАМПЕРСОВ...,,?Женщин отправляют...
  • Елена Филиппова
    Глупость запредельная! Сколько помню, сажали этот вьюнок повсюду, у нас когда-то вся беседка была им заплетена, так к...Штрафы за растени...

Немецкие фермеры против НПЗ

Немецкие фермеры против НПЗ

Немецкие фермеры против НПЗ В Европе продолжается волна протестов местных сельхозпроизводителей. В начале неделе разъяренные фермеры блокировали вход на НПЗ в Шведте и его нефтебазу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх