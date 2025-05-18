Ключевой вопрос переговоров РФ и Украины — обеспечение безопасности России от воздействия Запада путем украинских военных возможностей, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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