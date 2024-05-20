Какие нетребовательные растения выбрать для посадки на даче Алёна ЮрьеваС приближением теплых дней многие украинцы вновь направляются на свои дачные участки, чтобы насладиться тишиной природы и, конечно же, вырастить свежие овощи и фрукты.