Всё плохо! Моргенштерн не может справиться с алкогольной зависимостью

Буквально пару дней назад стало известно о том, что Моргенштерн расстался со своей супругой Диларой. Сначала парень выпустил трек «Селяви», в котором поделился своей болью, а следом его бывшая супруга опубликовала видео на Ютуб «Брак с Моргенштерном».