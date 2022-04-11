Всё плохо! Моргенштерн не может справиться с алкогольной зависимостью

Буквально пару дней назад стало известно о том, что Моргенштерн расстался со своей супругой Диларой. Сначала парень выпустил трек «Селяви», в котором поделился своей болью, а следом его бывшая супруга опубликовала видео на Ютуб «Брак с Моргенштерном».
Популярные статьи
- Тарзан окончательно поругался с Королевой и своей тещей, защищая русских солдат: «Жуткий фейк, который хотят навесить, пытаясь очернить образ русского солдата!»
- Ксения Собчак пожаловалась на травлю и в России, и в Украине
- Мария Шукшина поиздевалась над тем, что Ургант продает имущество, и назвала его «вечерним патриотом»
Свежие комментарии