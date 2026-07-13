Политика как он...
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Политика как она есть

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В Киеве назвали потерю Грэма* серьезным ударом для отношений с США

В Киеве назвали потерю Грэма* серьезным ударом для отношений с США

Уход из жизни сенатора Линдси Грэма (*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставляет Украину без одного из наиболее эффективных каналов влияния на администрацию Дональда Трампа.

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