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Никитин о 0-4 от «Металлурга»: «Функциональное состояние было не топовое, разбираемся, где что упустили. Есть тактические и индивидуальные моменты, в чем мы должны усилиться»

– Как много вы пересматривали финальную серию против «Металлурга» (0-4)? – Конечно, мы эту серию пересмотрели – и еще будем пересматривать.

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