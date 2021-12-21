Царьград

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Жители Подмосковья с большими долгами за капремонт получат долговые платёжки

Жители Подмосковья с большими долгами за капремонт получат долговые платёжки

Жители Московской области, которые не платили за капремонт больше года, получат долговые квитанции. В них будет указана информация о сумме задолженности, рекомендуемых сроках оплаты и контактные данные для связи с уполномоченной организацией.

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