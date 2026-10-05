ГУ МЧС объявило о беспилотной опасности в Крыму

ГУ МЧС по Крыму сообщает об объявлении беспилотной опасности на полуострове. В центральных районах республики работает система ПВО для обеспечения безопасности жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ Екатеринбург и Аш...
- Г Бизнес попросил М...
- "Песвдонародная":...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым