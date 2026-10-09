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Пятый канал

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Жизнь на широкую ногу: сколько нужно зарабатывать семье в Москве

Жизнь на широкую ногу: сколько нужно зарабатывать семье в Москве

Семье из двух взрослых, ребенка и пенсионера для комфортной жизни в Москве потребуется от 250 до 350 тысяч рублей в месяц при аренде квартиры.

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