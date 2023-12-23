Российские танкисты уничтожили укрепрайоны ВСУ на купянском направлении

РИАМО - 23 дек. Танкисты Западного военного округа на купянском направлении спецоперации с закрытых огневых позиций ликвидировали вскрытые укрепрайоны и блиндажи противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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