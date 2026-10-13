Mamdani Rejects Pressure to Fire Police Commissioner

“Mayor Mamdani Tuesday rejected calls from his political base on the left to fire NYPD Commissioner Jessica Tisch over the presence of ICE agents in New York,” the New York Daily News reports.
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