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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Акрона» Волков о домашних матчах в Самаре: «Таковы реалии. Руководство не может за два дня построить новый стадион» 

— «Акрон» критикуют и за отсутствие стадиона. Видите ли проблему в том, что команда будет играть на стадионе «Крыльев»? — Конечно, приятнее было бы играть в Тольятти, но таковы реалии, мы под них подстраиваемся.

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