Петровский парк
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Петровский парк

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Семейный фестиваль «Россия. Здесь и сейчас» состоялся на севере Москвы

Семейный фестиваль «Россия. Здесь и сейчас» состоялся на севере Москвы

2 августа в районе Аэропорт состоялся патриотический семейный фестиваль «Россия. Здесь и сейчас». Мероприятие состоялось на площадке у районного центра «Место встречи Баку» и объединило жителей Северного административного округа Москвы: активистов районных сообществ, волонтеров, студентов, семьи с детьми.

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