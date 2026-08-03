Семейный фестиваль «Россия. Здесь и сейчас» состоялся на севере Москвы

2 августа в районе Аэропорт состоялся патриотический семейный фестиваль «Россия. Здесь и сейчас». Мероприятие состоялось на площадке у районного центра «Место встречи Баку» и объединило жителей Северного административного округа Москвы: активистов районных сообществ, волонтеров, студентов, семьи с детьми.