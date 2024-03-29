Байден заявил о готовности ряда арабских стран признать Израиль

Несколько стран Персидского залива якобы выражают готовность к официальному признанию Израиля. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках выступления на мероприятии, которое состоялось в Нью-Йорке и было посвящено сбору средств на предвыборную компанию действующего главы государства.
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