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Байден заявил о готовности ряда арабских стран признать Израиль

Байден заявил о готовности ряда арабских стран признать Израиль

Несколько стран Персидского залива якобы выражают готовность к официальному признанию Израиля. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках выступления на мероприятии, которое состоялось в Нью-Йорке и было посвящено сбору средств на предвыборную компанию действующего главы государства.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Байден заявил о готовности ряда арабских стран признать Израиль. Это Байдену с того света сообщили . РВСН.
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18 час.
Анастасия Гончарова
старый маразматик   несет всякий бред
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15 час.

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