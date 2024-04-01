Интересная жизнь с Vera Star Прошло уже 8 дней с момента трагедии в "Крокус Сити Холле", но судя по тому как разворачиваются события, точку в это ужасном преступлении ставить рано.
"Очередная мерзость в клетке": Задержан самый загадочный таджик из Крокус Сити которому светит пожизненное
Комментарии
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лл
лина любимцева
Сегодня гуляла возле дома. Хорошая погода, солнышко, тепло...... Но пришлось уйти из-за детей мигрантов. Отец гулял с девочкой лет пяти и с мальчиком лет четырех. Так вот девочка - это какой-то кошмар. Если младший ее брат сядет на велосипед, она тут же устраивала ВИЗГ НА ВЕСЬ РАЙОН!! Орала что-то по-своему, била мальчика, сгоняла его с велосипеда. А потом сама садилась на велосипед и наезжала на мальчика. При этом еще и орала как ненормальная. ... У этих мигрантов дети какие-то НЕНОРМАЛЬНЫЕ!! Главное, отец не поставил эту бешеную на место и не заступился за мальчика,хотя тот явно младше той истерички... . ЧТО ЭТО БЫЛО ТАКОЕ?!!
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1 час.
Валентин Щербаков
Автор данной статейки явно симпатизирует убийцйам, какое пожизненное, надо раскрутить этот теракт и всех тварей в расход...
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42 мин.
Людмила Свириденко
Ну что такое, депортировали 400 человек. Против окопавшихся в России 14-ти миллионов это даже не капля в море, так молекула. А власти нашей всё равно, она с ними нигде не сталкивается. Пусть не на машинах, а в метро поездят, может хоть что-нибудь дойдёт.
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9 мин.
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