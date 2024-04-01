"Очередная мерзость в клетке": Задержан самый загадочный таджик из Крокус Сити которому светит пожизненное

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лина любимцева

Сегодня гуляла возле дома. Хорошая погода, солнышко, тепло...... Но пришлось уйти из-за детей мигрантов. Отец гулял с девочкой лет пяти и с мальчиком лет четырех. Так вот девочка - это какой-то кошмар. Если младший ее брат сядет на велосипед, она тут же устраивала ВИЗГ НА ВЕСЬ РАЙОН!! Орала что-то по-своему, била мальчика, сгоняла его с велосипеда. А потом сама садилась на велосипед и наезжала на мальчика. При этом еще и орала как ненормальная. ... У этих мигрантов дети какие-то НЕНОРМАЛЬНЫЕ!! Главное, отец не поставил эту бешеную на место и не заступился за мальчика,хотя тот явно младше той истерички... . ЧТО ЭТО БЫЛО ТАКОЕ?!!