Место Лаптева в Заксобрании Новосибирской области досталось «единороссу» Смирнову

Промежуточные итоги выборов опубликовала Избирательная комиссия Новосибирской области. По предварительным данным, явка избирателей на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу № 3 составила 31,71 %.
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