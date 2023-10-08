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Власти Армении начали рассматривать возможность запрета российского ТВ

Власти Армении начали рассматривать возможность запрета российского ТВ

Власти Армении рассматривают возможность запрета вещания в стране всех российских телеканалов. Комиссия по телевидению и радио страны усмотрела нарушения положений договора о вещании телеканалов РФ в республике, сообщил глава ведомства Тигран Акопян.

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