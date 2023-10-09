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Политический вестник

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Страхи западных стратегов сбылись: КНДР начала поставки в Россию

Страхи западных стратегов сбылись: КНДР начала поставки в Россию

Железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей активизировалось как никогда ранее. Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщает западный мониторинговый ресурс Beyond Parallel, связанный с американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
РФ  и КНДР  независимые  страны  и никому  в мире не  должно  быть дела, как  они общаются  друг  с другом.
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