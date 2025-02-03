Понедельник, 3 февраля. «Крым 24».Пассажирский поезд Волгоград – Симферополь возобновит движение. Первый рейс из крымской столицы отправится 30 апреля, в обратном направлении – 2 мая, сообщают в пресс-службе компании-перевозчика.
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