Аномальная жара и засуха на Кубани: пересыхают скважины и перебои с водой

- Южный филиал Росгидромет на Черноморском побережье России прогнозирует аномальную жару. Долгий засушливый период на нашей территории уже привел к пересыханию скважин, - сообщил глава курортного города Алексей Богодистов.
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