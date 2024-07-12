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Аномальная жара и засуха на Кубани: пересыхают скважины и перебои с водой

Аномальная жара и засуха на Кубани: пересыхают скважины и перебои с водой

- Южный филиал Росгидромет на Черноморском побережье России прогнозирует аномальную жару. Долгий засушливый период на нашей территории уже привел к пересыханию скважин, - сообщил глава курортного города Алексей Богодистов.

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