Орловцы отправили три тонны полезного груза бригаде «БАРС-Курск»

Сотрудники Аппарата Орловского облсовета, а также активисты Народного фронта, сотрудники «Счетприбора» и объединения «Zшвеи Орукодельницы V Покровки» собрали и отправили большую гуманитарную помощь нашим соседям, в Курскую область.
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