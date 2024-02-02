Суд ООН существенно ограничил круг вопросов в рамках иска Украины к России

РИАМО - 2 фев. Международный суд ООН признал, что обладает юрисдикцией в разбирательстве по иску Украины к России о применении конвенции о геноциде, однако существенно ограничил ряд вопросов в его рамках, сообщает ТАСС.
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