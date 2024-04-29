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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Акула едва не растерзала туриста на пляже в Курляндской бухте

Британский турист, на которого напала акула у карибского пляжа, «теперь может общаться». Можно сказать, что 64-летний Питер Смит еще легко отделался, хотя и получил повреждения левой руки и ноги, колотые раны живота и травмы правой кисти в результате нападения возле отеля Starfish в Курляндской ….

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