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Царьград

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В Прикамье простятся с 49-летним кочегаром, погибшим на СВО спустя месяц после отправки

В Прикамье простятся с 49-летним кочегаром, погибшим на СВО спустя месяц после отправки

Военный погиб 7 июля.В Юсьвенском округе прощаются с Олегом Утевым, погибшим во время выполнения воинского долга на Украине.

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