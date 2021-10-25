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  • Анатолий Генералов
    Какие то кровожадные барышни в европе,у нее наверное нет детей,раз хочет развязать войну.Больная на всю голоау.B Беpлине забыли?...
  • Алексей
    Похоже гейропейцы уже забыли последнюю войну, надо бы им поучить материалы Нюрнбергского процесса, м.б. поумнеют.B Беpлине забыли?...
  • Nik Nik
    Хорошие пенсии только у депутатов остальным, собирай не собирай все равно получишь...В ПФР дали советы...

Украинский политик Арестович заявил о возможности украинских ракет «достать до Москвы»

Украинский политик Арестович заявил о возможности украинских ракет «достать до Москвы»

Украинские ракеты оперативно-тактического уровня могут быть направлены на Москву. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

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