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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раису Сметанину подключили к аппарату ИВЛ

Об этом сообщил президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк в телеграм‑канале. «Раиса Сметанина, первая в истории спортсменка, завоевавшая 10 олимпийских медалей, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких и без сознания.

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