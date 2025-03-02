Хорошо оснащенный кроссовер, подготовленный к российской зиме, оценили в адекватную сумму

Рынок автомобилей класса люкс постоянно ищет альтернативы привычным немецким гигантам – BMW и Audi. И вот, на белорусский рынок ворвался игрок, который смело заявляет о своей конкурентоспособности: 318 Winter Edition.
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