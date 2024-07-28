В рядах ВСУ начался хаос из-за нехватки войск: Карта специальной военной операции на Украине на 28 июля 2024 года Юлия СоколоваВ рамках военных операций в Донецкой Народной Республике российская армия успешно взяла под свой контроль село Лозоватское, что находится в Покровском районе.