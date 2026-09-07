Лавров: западные государства никогда не хотели видеть Россию сильной державой

Сергей Лавров заявил, что зарубежные государства на протяжении истории, начиная со времен Ивана Грозного и до XX века, не хотели видеть Россию сильной державой.
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Когда уже будем жить без оглядки на запад. Всё у нас есть и всё можем сами, так почему. Упёрлись в продажу ресурсов, вот и рост туды-сюды. Теперь на Китай будем работать.