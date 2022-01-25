Россия вынудила Киев снять с рассмотрения в Верховной Раде «людоедский» законопроект, направленный против людей Донбасса

Правительство Украины решило отозвать из Верховной рады законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», возможное принятие которого в России ранее называли фактическим выходом официального Киева из Минских соглашений.
Правительство Украины решило отозвать из Верховной рады законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», возможное принятие которого в России ранее называли фактическим выходом официального Киева из Минских соглашений.
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