Вучич о критике из-за похорон Младича: многие повторяли что-то «как попугаи»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не хочет ввязываться в череду истерических нападок, связанных с похоронами Ратко Младича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Скажите Путину»:...
- В Польше заявили ...
- В Польше заявили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым