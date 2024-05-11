Полицейские вместе с представителями общественных советов организовывают встречи с подростками, направленные на повышение правовой грамотности

В рамках профилактической работы с молодежью начальник по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Тольятти подполковник полиции Наталья Королёва совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Верховой встретилась с учащимися общеобразовательного учебного учреждения.
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