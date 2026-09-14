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Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС

Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв призвал МАГАТЭ жёстко осудить удар ВСУ по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, назвав виновных.

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